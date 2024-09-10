Gempa Susulan M3,5 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bumi susulan kembali mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) pada Selasa (10/9/2024) pagi. Kali ini, gempa mengguncang berkekuatan Magnitudo 3,5.

"Gempa Mag:3.5, 10-Sep-2024 04:38:08 WIB," demikian informasi yang dikutip dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) @infoBMKG.

Lokasi gempa berada pada 4.36 LU-126.86 BT. Pusat gempa 44 km Timur Laut Melonguane, Sulut.

Kedalaman gempa 59 Km. BMKG memberikan disclaimer,"informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Sebelumnya gempa berkekuatan M5,4 mengguncang Melonguane, Sulut, pukul 03:31 WIB. BMKG merinci, lokasi gempa di 4.26 LU, 126.73 BT atau 29 Km Timur Laut Melonguane, Sulut. Adapun kedalaman gempa 48 Km.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )