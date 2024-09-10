Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,2 Guncang Alor NTT, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |12:29 WIB
Gempa M5,2 Guncang Alor NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa bumi.
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,2 mengguncang Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 10 September 2024, pukul 12.11 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 54 km Barat Daya Alor NTT, pada koordinat 8.72 Lintang Selatan – 124.31 Bujur Timur. "Gempa Mag:5.2, 10-Sep-2024 12:11:06WIB, Lok:8.72LS, 124.31BT (54 km BaratDaya ALOR-NTT), Kedlmn:100 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. 
“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

Alor Rutin Diguncang Gempa

Alor menjadi salah satu wilayah yang rutin digoyang gempa. Pada 23 Agustus 2024, gempa bumi bermagnitudo (M) 5,1 mengguncang Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa berlangsung pukul 01:42 WIB.

BMKG menyatakan bahwa lokasi gempa berada di 7.57 Lintang Selatan (LS), dan 125.79 Bujur Timur (BT), tepatnya pada 159 kilometer sebelah timur laut Alor NTT. Gempa berada pada kedalaman 10 kilometer.

Juni Alor juga dilanda gempa bermagnitudo (M) 4,8 Sabtu (1/6/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Gofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 14:12 WIB. Pada April 2024, Alor juga mendapat guncangan gempa bumi  bermagnitudo 5 pada  (16/4/2024). Kepala 

(Maruf El Rumi)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
NTT Gempa Alor Gempa Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/518/3066364/gempa_bumi-U6qM_large.jpeg
Gempa M4,2 Guncang Pacitan Jatim Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066330/gempa_bumi-eOL9_large.jpeg
Gempa M3,4 Guncang Sabu Raijua NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/525/3064835/rumah_warga_rusak_akibat_gempa_di_kabupaten_bandung-VtFx_large.jpg
BNPB : 710 Jiwa Mengungsi dan 532 Bangunan Rusak Berat Imbas Gempa di Kabupaten Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/338/3049136/gempa_bumi-sTZE_large.jpg
Mengenal Apa Itu Gempa Megathrust yang Bisa Jadi Ancaman Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/338/3049116/gempa_megathrust-iJbY_large.jpg
7 Fakta Menarik Gempa Megathrust yang Perlu Kamu Ketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/337/3039697/ilustrasi_gempa-kY4C_large.jpg
Gempa Besar M6,3 Guncang Maluku Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement