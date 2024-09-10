Gempa M5,2 Guncang Alor NTT, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,2 mengguncang Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 10 September 2024, pukul 12.11 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 54 km Barat Daya Alor NTT, pada koordinat 8.72 Lintang Selatan – 124.31 Bujur Timur. "Gempa Mag:5.2, 10-Sep-2024 12:11:06WIB, Lok:8.72LS, 124.31BT (54 km BaratDaya ALOR-NTT), Kedlmn:100 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

Alor Rutin Diguncang Gempa

Alor menjadi salah satu wilayah yang rutin digoyang gempa. Pada 23 Agustus 2024, gempa bumi bermagnitudo (M) 5,1 mengguncang Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa berlangsung pukul 01:42 WIB.

BMKG menyatakan bahwa lokasi gempa berada di 7.57 Lintang Selatan (LS), dan 125.79 Bujur Timur (BT), tepatnya pada 159 kilometer sebelah timur laut Alor NTT. Gempa berada pada kedalaman 10 kilometer.

Juni Alor juga dilanda gempa bermagnitudo (M) 4,8 Sabtu (1/6/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Gofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 14:12 WIB. Pada April 2024, Alor juga mendapat guncangan gempa bumi bermagnitudo 5 pada (16/4/2024). Kepala

(Maruf El Rumi)