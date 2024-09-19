BNPB : 710 Jiwa Mengungsi dan 532 Bangunan Rusak Berat Imbas Gempa di Kabupaten Bandung

Rumah Warga Rusak Akibat Gempa di Kabupaten Bandung. Foto: Dok BNPB.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 710 jiwa mengungsi akibat gempa bumi Magnitudo 4,9 di Kabupaten Bandung, kemarin. Mereka masih memutuskan untuk mengamankan diri usai terjadinya bencana alam itu.

“Untuk pengungsian, kami mencatat ada 710 jiwa yang saat ini mengungsi di Kabupaten Bandung,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers secara daring, Kamis (19/9/2024).

Abdul Muhari juga menyebutkan bahwa berdasarkan laporan, sebanyak 532 unit sarana prasarana hingga bangunan di Kabupaten Bandung rusak berat.

“Untuk sarana prasarana dan bangunan hingga pagi ini BNPB mencatat untuk Kabupaten Bandung ada 532 unit rusak berat, 475 unit rumah rusak sedang, 1.013 unit rusak ringan dan 1.263 rumah terdampak lainnya masih dilakukan asesment untuk kriteria kerusakan,” ujar dia.

“Selain itu 2 unit Gedung Pemerintahan terdampak, 55 unit fasilitas ibadah juga terdampak di Kabupaten Bandung,” sambung dia.