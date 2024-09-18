Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tolong! Ratusan Pengungsi di Kabupaten Bandung Kesulitan Selimut dan Matras

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |20:47 WIB
Tolong! Ratusan Pengungsi di Kabupaten Bandung Kesulitan Selimut dan Matras
Dampak gempa di Bandung. (Foto: BNPB)
BANDUNG - Ratusan warga yang mengungsi di Lapangan Bola Cibereum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, saat ini mengalamai kesulitan mendapatkan bantuan setelah gempa M4,9 mengguncang wilayah tersebut pada Rabu (18/9/2024) pagi.

Meskipun sudah ada tenda darurat yang didirikan, banyak pengungsi yang mengeluhkan minimnya bantuan yang diterima. Para pengungsi mengandalkan tenda seadanya yang terbuat dari kayu dan terpal, serta alas tidur seperti spanduk bekas dan tikar.

Yati Sumiyati, salah seorang pengungsi, mengungkapkan bahwa bantuan dari pemerintah saat ini baru sebatas makanan instan seperti mi. Namun dirinya lebih membutuhkan selimut dan matras, terlebih banyak anak kecil di tempat pengungsian.

"Banyak sebetulnya mah, cuma yang paling prioritas itu selimut sama matras, kalau makanan baru datang mi dan air minum," ujarnya saat ditemui di lokasi.

Yati menjelaskan meski belum sepenuhnya bantuan datang, Yati tak punya pilihan lain selain mengungsi di lapangan. "Ya mau gimana lagi kondisinya juga penuh, tapi ya enggak ada pilihan, mau enggak mau harus ke pengungsian," katanya.

Tak hanya itu, sekitar 450 warga terpaksa tinggal di tenda-tenda yang tidak semuanya dilengkapi penerangan. Hal itu menjadi masalah karena membuat situasi semakin sulit saat malam.

"Kami berharap ada perhatian lebih agar semua tenda mendapatkan penerangan yang cukup, biar kita tenang istrahatnya," keluhnya.

Ecep Rohimana, pengungsi lain juga merasakan kesulitan yang sama. Ia menyatakan bahwa banyak pengungsi, terutama yang membawa anak kecil, sangat membutuhkan peralatan bayi dan perlengkapan dasar lainnya.
 


"Sejak tadi sore pengungsi yang datang ke tenda terus tambah. Awalnya ada 48 KK atau 89 orang, banyak juga yang bawa anak kecil," kata Ecep.

Ecep mengaku memilih mengungsi di tenda lantaran rumahnya memgalami kerusakan di bagian dalam akibat gempa.

"Sementara memilih di sini. Kebutuhan mendesak tenda yang baik dari BPBD, makanan, selimut dan lain-lain," ungkap dia.

(Qur'anul Hidayat)

      
