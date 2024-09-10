Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Melanda Pasar Alok di Sikka NTT Malam Ini

Joni Nura , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |22:34 WIB
Kebakaran Melanda Pasar Alok di Sikka NTT Malam Ini
Kebakaran Pasar Alok Sikka NTT (Foto: MPI)
A
A
A

SIKKA - Kebakaran hebat melanda area belakang Pasar Alok, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (10/9/2024). Delapan kios dan satu rumah warga ludes terbakar akibat kebakaran itu.
 
Selain mengejutkan warga sekitar, kebakaran itu menyebabkan sejumlah kios sembako dan warung makan yang berada di kawasan tersebut habis dilalap api. Kobaran api yang besar dengan cepat menyebar lokasi pasar, membuat sejumlah pemilik kios dan pedagang panik menyelamatkan diri.

Api melalap habis sebagian besar tempat usaha yang berada di area belakang pasar.

Salah seorang warga, Nur menyatakan bawah api muncul dari belakang kios milik salah satu warga. Lalu tiba tiba api menbesar dengan cepat.

"Menurut warga api cepat menbesar dikarenakan di kios kios tersebut menjual bensin eceran," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement