Kebakaran Melanda Pasar Alok di Sikka NTT Malam Ini

SIKKA - Kebakaran hebat melanda area belakang Pasar Alok, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (10/9/2024). Delapan kios dan satu rumah warga ludes terbakar akibat kebakaran itu.



Selain mengejutkan warga sekitar, kebakaran itu menyebabkan sejumlah kios sembako dan warung makan yang berada di kawasan tersebut habis dilalap api. Kobaran api yang besar dengan cepat menyebar lokasi pasar, membuat sejumlah pemilik kios dan pedagang panik menyelamatkan diri.

Api melalap habis sebagian besar tempat usaha yang berada di area belakang pasar.

Salah seorang warga, Nur menyatakan bawah api muncul dari belakang kios milik salah satu warga. Lalu tiba tiba api menbesar dengan cepat.

"Menurut warga api cepat menbesar dikarenakan di kios kios tersebut menjual bensin eceran," ujarnya.