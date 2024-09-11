Siapa Pelaku Tragedi WTC 11 September 2001?

NEW YORK - Tragedi 11 September 2001, yang lebih dikenal sebagai serangan 9/11, merupakan salah satu peristiwa yang paling mengerikan dalam sejarah modern. Pada hari itu, setidaknya terdapat 19 teroris dari kelompok militan Al-Qaeda, membajak empat pesawat komersial Amerika Serikat (AS).

Maskapai American Airlines dan United Airlines seharusnya menuju wilayah barat Amerika Serikat sebelum akhirnya dibelokkan. Dua pesawat, United Airlines penerbangan 11 dan American Airlines penerbangan 175, diarahkan ke kota New York dan ditabrakkan ke gedung Pusat Perdagangan Dunia (WTC).

Gedung tersebut terbakar, dan runtuh dua jam berikutnya. Sementara pesawat ketiga, American Airlines penerbangan 77, ditabrakkan ke Gedung Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan AS, yang terletak di Arlington, Virginia.

Sementara pesawat keempat, United Airlines penerbangan 93, berhasil digagalkan setelah sejumlah penumpang berusaha merebut kendali dari para pembajak. Pesawat ini kemudian jatuh di sebuah lapangan di Pennsylvania, yang diperkirakan akan digunakan untuk menyerang Gedung Putih di Washington, D.C.

Dilansir dari Newsweek, 19 pelaku terhadap aksi teror ini merupakan anggota kelompok Al-Qaeda, sebuah jaringan ekstremis Islam yang berbasis di Afghanistan. Kelompok ini dipimpin oleh Osama bin Laden, yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut pada tahun 2004.

Berikut ini ke 19 nama pelaku dilansir dari Badan Intelijen Pusat (CIA).

Pembajak American Airlines penerbangan 11

- Muhammed el-Amir Awad al-Sayed Atta (pilot pesawat)

Kebangsaan : Mesir

Usia : 33 tahun

- Abd al-Aziz Abdal-Rahman Muhammed al-Umari

Kebangsaan : Saudi

Usia : 22 tahun

- Ustam bin Muhammad Abd al-Rahman al-Saqami

Kebangsaan : Saudi

Usia : 25 tahun