Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PON 2024 Dibuka, DPR: Cetak Bintang Baru Olahragawan Nasional

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |00:00 WIB
PON 2024 Dibuka, DPR: Cetak Bintang Baru Olahragawan Nasional
Pembukaan PON 2024 (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meyakini penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut yang dimulai bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2024 dapat mencetak atlet unggul berprestasi Indonesia. Ia mengapresiasi atas prestasi para atlet Indonesia di kancah internasional beberapa waktu terakhir. 

"Saya yakin ajang PON XXI ini dapat mencetak bintang baru di bidang olahraga nasional. Prestasi para atlet kita mencerminkan kualitas dan dedikasi yang tinggi, yang harus didukung sepenuhnya oleh Pemerintah agar mereka dapat terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia," ujar Andreas Hugo Pariera, Selasa (10/9/2024). 

Andreas mengingatkan, Pemerintah untuk terus mendukung para atlet dengan melakukan pengembangan bakat, fasilitas latihan, hingga peningkatan kesejahteraan dan masa depan mereka setelah karier profesionalnya. 

Hal ini penting sebab banyak anak muda berbakat di bidang olahraga yang enggan meniti karier sebagai atlet karena dianggap tidak memiliki masa depan yang jelas saat pensiun. 

"Atlet yang membawa nama baik Indonesia di tingkat internasional berhak mendapatkan apresiasi yang layak, baik dalam bentuk penghargaan finansial maupun jaminan kesejahteraan di masa pensiun dari dunia olahraga,” tuturnya.

“Dengan demikian, para atlet tidak hanya merasa didukung saat mereka masih aktif bertanding, tetapi masa depan mereka juga terlindungi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan,” sambung Andreas. 

Sementara itu, PON XXI yang digelar di Aceh dan sebagian wilayah Sumut itu resmi dibuka kemarin, Senin 9 September 2024, bertepatan dengan peringatan Haornas 2024. Pesta olahraga nasional itu mempertandingkan 65 cabang olahraga dengan melibatkan hampir 13.000 atlet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/51/3070117/diumumkan-hari-ini-pssi-beri-hukuman-terberat-ke-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-KWG7ChQco8.jpg
Diumumkan Hari Ini, PSSI Beri Hukuman Terberat ke Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069515/pssi-umumkan-hukuman-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-pon-xxi-aceh-sumut-2024-besok-kena-larangan-main-seumur-hidup-KiGYiedny0.jpg
PSSI Umumkan Hukuman Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit PON XXI Aceh-Sumut 2024 Besok, Kena Larangan Main Seumur Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069375/muhammad-rizki-saputra-dan-wasit-yang-dipukul-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dihukum-larangan-main-dan-pimpin-pertandingan-seumur-hidup-besok-lusa-xJ2wJKIQtC.jpg
Muhammad Rizki Saputra dan Wasit yang Dipukul di PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dihukum Larangan Main dan Pimpin Pertandingan Seumur Hidup Besok Lusa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/51/3066337/pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-muhammad-rizki-saputra-dihukum-larangan-main-seumur-hidup-oleh-pssi-hari-ini-xbIWDRyuhK.jpg
Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Muhammad Rizki Saputra Dihukum Larangan Main Seumur Hidup oleh PSSI Hari Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/51/3066220/besok-pssi-panggil-muhammad-rizki-saputra-untuk-kasus-pemukulan-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dihukum-seumur-hidup-GW2RoVMKEW.jpg
Besok PSSI Panggil Muhammad Rizki Saputra untuk Kasus Pemukulan Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Dihukum Seumur Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/51/3066089/respons-muhammad-rizki-saputra-saat-ditanya-penyebab-pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-Sd6A4j15ao.jpg
Respons Muhammad Rizki Saputra saat Ditanya Penyebab Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement