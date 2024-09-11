PON 2024 Dibuka, DPR: Cetak Bintang Baru Olahragawan Nasional

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meyakini penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut yang dimulai bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2024 dapat mencetak atlet unggul berprestasi Indonesia. Ia mengapresiasi atas prestasi para atlet Indonesia di kancah internasional beberapa waktu terakhir.

"Saya yakin ajang PON XXI ini dapat mencetak bintang baru di bidang olahraga nasional. Prestasi para atlet kita mencerminkan kualitas dan dedikasi yang tinggi, yang harus didukung sepenuhnya oleh Pemerintah agar mereka dapat terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia," ujar Andreas Hugo Pariera, Selasa (10/9/2024).

Andreas mengingatkan, Pemerintah untuk terus mendukung para atlet dengan melakukan pengembangan bakat, fasilitas latihan, hingga peningkatan kesejahteraan dan masa depan mereka setelah karier profesionalnya.

Hal ini penting sebab banyak anak muda berbakat di bidang olahraga yang enggan meniti karier sebagai atlet karena dianggap tidak memiliki masa depan yang jelas saat pensiun.

"Atlet yang membawa nama baik Indonesia di tingkat internasional berhak mendapatkan apresiasi yang layak, baik dalam bentuk penghargaan finansial maupun jaminan kesejahteraan di masa pensiun dari dunia olahraga,” tuturnya.

“Dengan demikian, para atlet tidak hanya merasa didukung saat mereka masih aktif bertanding, tetapi masa depan mereka juga terlindungi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan,” sambung Andreas.

Sementara itu, PON XXI yang digelar di Aceh dan sebagian wilayah Sumut itu resmi dibuka kemarin, Senin 9 September 2024, bertepatan dengan peringatan Haornas 2024. Pesta olahraga nasional itu mempertandingkan 65 cabang olahraga dengan melibatkan hampir 13.000 atlet.