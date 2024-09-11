Kebakaran Gudang SPBU di Pidie, Kepulan Asap Membumbung Tinggi

ACEH - Warga digegerkan dengan terjadinya kebakaran gudang SPBU di Simpang Turue Dusun Alue Reulieng, Desa Mane, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa 10 September 2024. Kepulan asap hitam membumbungtinggi di lokasi.

Kemudian api dengan cepat membesar menyala dan melahap bangunan gudang SPBU tersebut. Peristiwa ini pun membuat warga sekitar lokasi berhamburan ke jalan.

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana melalui Kapolsek Mane membenarkan ada peristiwa kebakaran gudang SPBU tersebut.

Kebakaran gudang SPBU tersebut berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB. Peristiwa itu menghanguskan satu unit gudang penyimpanan minyak solar dan pertalite pada bangunan semi permanen.

"Kebakaran tersebut diduga akibat korsleting arus listrik di bagian dalam gudang penyimpanan minyak," ujarnya.