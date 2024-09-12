Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kisah Percintaan Soekarno dengan Nenek Buyut Maia Estianty yang Dinikahi saat Masih Berusia 16 Tahun

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |06:39 WIB
Kisah Percintaan Soekarno dengan Nenek Buyut Maia Estianty yang Dinikahi saat Masih Berusia 16 Tahun
Kisah Percintaan Soekarno dengan Nenek Buyut Maia Estianty yang Dinikahi saat Masih Berusia 16 Tahun (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kisah percintaan Soekarno dengan nenek buyut Maia Estianty yang dinikahi saat masih berusia 16 Tahun.  Tentunya kisah ini memang banyak yang ingin tahu. Apalagi, buyut Maia Estianty adalah istri pertama Soekarno. 

Berikut kisah ini memang banyak yang ingin tahu. Apalagi, buyut Maia Estianty adalah istri pertama Soekarno: 

Keduanya menikah sebelum Indonesia merdeka atau tepatnya pada tahun 1921. Saat itu Siti Oetari masih berusia 16 tahun dan Soekarno sudah berusia 21 tahun.

Ternyata alasan Soekarno mau menikah dengan Siti Oetari karena Hadji Oemar Said Tjokroaminoto adalah gurunya. Soekarno juga sudah menganggap ayah Siti Oetari itu sebagai orangtuanya sendiri.

Selain itu, Bung Karno juga merasa simpati kepada Siti Oetari yang baru saja ditinggal ibunya, Suharsikin, yang menderita sakit parah.

Perkenalan antara Bung Karno dan Siti Oetari bermula ketika ia menuntut ilmu kepada HOS Tjokroaminoto. Selama itu Bung Karno hanya menganggap Siti Oetari sebagai adiknya sendiri.

Ibu Siti Oetari mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Adik Tjokroaminoto mendatangi Soekarno dan membujuknya untuk menikah dengan Siti Oetari untuk menghilangkan kesedihan di hati HOS Tjokroaminoto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement