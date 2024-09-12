Pilkada Morowali, Nelayan Rapatkan Barisan Menangkan Cabup-Cawabup Iksan-Iriane

JAKARTA - Calon bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf mendapatkan dukungan dari para nelayan yang menaruh harapan adanya perbaikan kesejahteraan. Iksan dianggap sebagai figur yang dekat dengan rakyat dan bisa membawa perubahan signifikan bagi komunitas nelayan di Morowali.

Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Ilyas merupakan Cabup-Cawabup Morowali yang didukung Partai Perindo, Golkar, PKS, hingga Partai Buruh.

"Kita nelayan di sini masih membutuhkan alat-alat, perahu dan hal-hal lain buat mencari ikan. Pak Iksan inikan merakyat, jadi akan mendengarkan keluhan kami, makanya saya dukung beliau," kata nelayan dari Desa Masadian, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, banyak nelayan yang tidak memiliki perahu dan terpaksa harus menumpang di perahu orang lain untuk melaut. Hal itu menyebabkan banyak nelayan yang menganggur.

Adapun hal serupa disuarakan oleh Masrun. Menurutnya, kendala nelayan juga hadir saat datang musim selatan sehingga sulit untuk melaut.