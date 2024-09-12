Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Morowali, Nelayan Rapatkan Barisan Menangkan Cabup-Cawabup Iksan-Iriane

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |21:53 WIB
Pilkada Morowali, Nelayan Rapatkan Barisan Menangkan Cabup-Cawabup Iksan-Iriane
Komunitas nelayan dukung Iksan-Iriane. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf mendapatkan dukungan dari para nelayan yang menaruh harapan adanya perbaikan kesejahteraan. Iksan dianggap sebagai figur yang dekat dengan rakyat dan bisa membawa perubahan signifikan bagi komunitas nelayan di Morowali.

Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Ilyas merupakan Cabup-Cawabup Morowali yang didukung Partai Perindo, Golkar, PKS, hingga Partai Buruh.

"Kita nelayan di sini masih membutuhkan alat-alat, perahu dan hal-hal lain buat mencari ikan. Pak Iksan inikan merakyat, jadi akan mendengarkan keluhan kami, makanya saya dukung beliau," kata nelayan dari Desa Masadian, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, banyak nelayan yang tidak memiliki perahu dan terpaksa harus menumpang di perahu orang lain untuk melaut. Hal itu menyebabkan banyak nelayan yang menganggur.

Adapun hal serupa disuarakan oleh Masrun. Menurutnya, kendala nelayan juga hadir saat datang musim selatan sehingga sulit untuk melaut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189958//nelayan-oVpI_large.jpg
Nelayan hingga Industri Kelautan Dapat Perlindungan Kapal dan Bencana Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181842//nelayan-pIhR_large.jpg
Menteri KKP Laporkan Progres Kampung Nelayan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241//nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158736//plts_di_keramba-4pv7_large.jpg
Transisi Energi, Genset BBM Nelayan Diganti dengan Pembangkit Tenaga Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/519/3144112//nelayan_saat_melepas_hiu_paus_raksasa-Cxlq_large.jpg
Heboh! Hiu Paus Raksasa Terperangkap Jaring Nelayan di Perairan Sendang Biru Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/340/3142111//hut_ke_52_hnsi_menko_zulhas_bilang_nelayan_motor_penggerak_swasembada_pangan-3yiF_large.jpg
HUT Ke-52 HNSI, Menko Zulhas Bilang Nelayan Motor Penggerak Swasembada Pangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement