HOME NEWS YOGYA

BMKG: Gempa M4,5 Gunungkidul Berada di Zona Megathrust!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |12:07 WIB
BMKG: Gempa M4,5 Gunungkidul Berada di Zona Megathrust!
Gempa M4,5 Gunungkidul Berada di Zona Megathrust/ist
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M4,5 mengguncang Gunungkidul Yogyakarta. Diketahui, gempa tersebut berada di zona megathrust.

Dari laporan BMKG, gempa terjadi pukul 10.25.13 WIB. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8.72° LS; 110.25° BT tepatnya di laut pada jarak 90 km arah Barat Daya Gunungkidul, DIY dengan kedalaman 30 Km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya deformasi batuan di bidang kontak antar lempeng atau megathrust," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).

Guncangan gempabumi ini dirasakan di daerah Gunungkidul, Bantul, Pacitan, Wonogiri II MMI (Getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

Daryono melanjutkan, hingga hari Kamis, 12 September 2024 pukul 11.00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan gempa bumi ini merupakan bagian rangkaian gempabumi Gunungkidul M5,8 yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 pukul 19.57.42 WIB.

"Selain itu, telah juga tercatat adanya 258 kali gempa bumi susulan atau aftershock," tutup Dayono.

(Fahmi Firdaus )

      
