Gempa Dangkal M4,5 Gunungkidul Guncangannya Terasa Sampai ke Kampung SBY di Pacitan

JAKARTA - Gempa dangkal berkekuatan M4,5 mengguncang Gunungkidul, Yogyakarta, Kamis 12 September 2024, pukul 10.25 WIB. Gempa tersebut membuat panik warga sekitar.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa dirasakan di sejumlah wilayah Gunungkidul, Bantul, Pacitan hingga Wonogiri.

BMKG melaporkan titik gempa di 94 km Barat Daya Gunungkidul Yogyakarta, pada koordinat 8.77 Lintang Selatan – 110.26 Bujur Timur. Sementara itu, dari update BMKG pusat gempa berada di kedalaman 30 Km.

" Gempa (UPDATE) Mag:4.5, 12-Sep-24 10:25:13 WIB, Lok:8.72 LS, 110.25 BT (Pusat gempa berada di laut 90 km barat daya Gunungkidul), Kedalaman:30 Km Dirasakan (MMI) II Gunungkidul, II Bantul, II Pacitan, II Wonogiri,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa Gunungkidul tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,”demikian isi keterangan itu.

