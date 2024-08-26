Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Dampak Gempa Gunungkidul, Sejumlah Tembok Rumah Retak

Kismaya Wibowo , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |21:29 WIB
Dampak Gempa Gunungkidul, Sejumlah Tembok Rumah Retak
Dampak gempa Gunungkidul sejumlah tembok rumah retak (Foto : Istimewa)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Gempa dengan magnitudo (M) 5,8 yang dimuktakhirkan Badan Meteorologi Klimatomogi dan Geofisikan (BMKG) M5,5 yang mengguncang Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, berdampak kerusakan pada sejumlah rumah warga.

Data dari BPBD Gunungkidul menyebutkan terdapat sejumlah laporan rumah warga yang rusak akibat gempa tersebut.

Dalam video amatir milik warga, dampak gempa yang menguncang Gunungkidul, Senin (26/8/2024) malam, berdampak kerusakan pada sejumlah rumah. Kerusakan terjadi didominasi tembok bangunan retak, serta genting rumah warga yang jatuh.

BPBD Gunungkidul saat ini sudah menerjunkan tim ke lokasi yang terdampak untuk melakukan pendataan terkait adanya kerusakan bangunan.

"Sejauh ini, ada 3 kecamatan yang dilaporkan terdapat kerusakan meliputi Kecamatan Nglipar, Kecamatan Semanu, dan Kecamatan Purwosari dengan total laporan terdapat 6 laporan kejadian kerusakan," ujar petugas tim reaksi cepat BPBD Gunungkidul, Waseso.

BPBD Gunungkidul, sambungnya, mengimbau warga untuk tetap tenang dan segera melaporkan kejadian ke BPBD Gunungkidul jika didapati adanya kerusakan bangunan.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733//gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187706//gempa_halmahera_utara-GqzB_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Wilayah Halmahera Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3186937//gempa_bengkulu-zw2Q_large.jpg
Gempa M3,8 Guncang Wilayah Timur Laut Enggano Bengkulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186891//gempa_sarmi_papua-5NMW_large.jpg
Gempa Dangkal M4,3 Guncang Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186531//gempa_maluku_tenggara_barat-FB6U_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku Tenggara Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338//dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement