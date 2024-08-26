Dampak Gempa Gunungkidul, Sejumlah Tembok Rumah Retak

GUNUNGKIDUL - Gempa dengan magnitudo (M) 5,8 yang dimuktakhirkan Badan Meteorologi Klimatomogi dan Geofisikan (BMKG) M5,5 yang mengguncang Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, berdampak kerusakan pada sejumlah rumah warga.

Data dari BPBD Gunungkidul menyebutkan terdapat sejumlah laporan rumah warga yang rusak akibat gempa tersebut.

Dalam video amatir milik warga, dampak gempa yang menguncang Gunungkidul, Senin (26/8/2024) malam, berdampak kerusakan pada sejumlah rumah. Kerusakan terjadi didominasi tembok bangunan retak, serta genting rumah warga yang jatuh.

BPBD Gunungkidul saat ini sudah menerjunkan tim ke lokasi yang terdampak untuk melakukan pendataan terkait adanya kerusakan bangunan.

"Sejauh ini, ada 3 kecamatan yang dilaporkan terdapat kerusakan meliputi Kecamatan Nglipar, Kecamatan Semanu, dan Kecamatan Purwosari dengan total laporan terdapat 6 laporan kejadian kerusakan," ujar petugas tim reaksi cepat BPBD Gunungkidul, Waseso.

BPBD Gunungkidul, sambungnya, mengimbau warga untuk tetap tenang dan segera melaporkan kejadian ke BPBD Gunungkidul jika didapati adanya kerusakan bangunan.



(Angkasa Yudhistira)