Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Adu Banteng Honda Beat vs Yamaha RX King, Karyawati Cantik Tewas Mengenaskan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |19:32 WIB
Adu Banteng Honda Beat vs Yamaha RX King, Karyawati Cantik Tewas Mengenaskan
Ilustrasi Kecelakaan di Sukabumi
A
A
A

SUKABUMI - Seorang karyawati sebuah pabrik sepatu di Sukabumi tewas di tempat usai terlibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Pelabuhan II, tepatnya depan Pabrik SCG, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Korban bernama Yanti Damayanti (32) warga Jalan Parahita Nugraha RT 02/02, Kelurahan Cibeureumhilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, yang pada saat kejadian sedang dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat bernomor registrasi F 3214 SAB.

Salah satu saksi di lokasi kejadian, Reno (32) mengatakan, peristiwa terjadi pada saat karyawati cantik itu pulang bekerja dibonceng oleh NN (24). Korban melaju dari arah Cikembar menuju Sukabumi, mengambil jalur kanan untuk mendahului mobil boks yang berada di depannya namun bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha RX King.

“Pas di depan SCG ada mobil boks, dia nyalip pake jalur kanan emang kayanya terlalu tengah jadi lawan arah, pas depan SCG dari arah atas (Sukabumi menuju Cikembar) ada motor RX King kencang nggak ada lampunya, adu banteng lah di situ,” ujar Reno, Jumat (13/9/2024).

Setelah terlibat kecelakaan dengan pengendara sepeda motor Yamaha RX King, lanjut Reno, sepeda motor yang ditumpangi korban terlempar ke arah kiri atau tepat ke arah mobil boks hingga akhirnya diduga kepala korban terbentur besi mobil boks.

“Jadi kejadiannya itu tabrakan dulu sama motor RX King, habis gitu motor korban kelempar kena pingir mobil box. Kayanya nggak kalau kegilas, itu cuman kena pinggir mobil aja, (korban) kayanya engga pakai helm,” kata Reno.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068178/kecelakaan-9hsL_large.jpg
Kontainer Timpa Truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Satu Orang Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067753/kecelakaan-onYr_large.jpg
Satu Orang Tewas, Begini Kronologi Dua Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067703/kecelakaan-xZWX_large.jpg
Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3066749/kecelakaan-G9JK_large.jpg
5 Fakta Bus Surya Bali Tabrak 2 Truk Tronton, 6 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/340/3066217/dirlantas_polda_aceh_kombes_iqbal-cQY3_large.jpeg
Ungkap Kasus Kecelakaan, Ditlantas Polda Aceh Terapkan Metode TAA dengan Teknologi Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/340/3064519/angkot_trabak_warga-83lS_large.jpg
Sopir Mabuk Tabrak Sejumlah Warga, Termasuk Ibu Hamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement