Adu Banteng Honda Beat vs Yamaha RX King, Karyawati Cantik Tewas Mengenaskan

SUKABUMI - Seorang karyawati sebuah pabrik sepatu di Sukabumi tewas di tempat usai terlibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Pelabuhan II, tepatnya depan Pabrik SCG, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Korban bernama Yanti Damayanti (32) warga Jalan Parahita Nugraha RT 02/02, Kelurahan Cibeureumhilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, yang pada saat kejadian sedang dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat bernomor registrasi F 3214 SAB.

Salah satu saksi di lokasi kejadian, Reno (32) mengatakan, peristiwa terjadi pada saat karyawati cantik itu pulang bekerja dibonceng oleh NN (24). Korban melaju dari arah Cikembar menuju Sukabumi, mengambil jalur kanan untuk mendahului mobil boks yang berada di depannya namun bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha RX King.

“Pas di depan SCG ada mobil boks, dia nyalip pake jalur kanan emang kayanya terlalu tengah jadi lawan arah, pas depan SCG dari arah atas (Sukabumi menuju Cikembar) ada motor RX King kencang nggak ada lampunya, adu banteng lah di situ,” ujar Reno, Jumat (13/9/2024).

Setelah terlibat kecelakaan dengan pengendara sepeda motor Yamaha RX King, lanjut Reno, sepeda motor yang ditumpangi korban terlempar ke arah kiri atau tepat ke arah mobil boks hingga akhirnya diduga kepala korban terbentur besi mobil boks.

“Jadi kejadiannya itu tabrakan dulu sama motor RX King, habis gitu motor korban kelempar kena pingir mobil box. Kayanya nggak kalau kegilas, itu cuman kena pinggir mobil aja, (korban) kayanya engga pakai helm,” kata Reno.