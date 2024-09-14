Umi Rohmi Buka Pawai Alegoris Jelang Hultah Ke-89 NWDI

MATARAM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuka pawai alegoris hari kedua menjelang Hultah ke-89 NWDI di Pancor Lombok Timur.

Pawai alegoris ini dihadiri oleh Ummi Hj Siti Rauhun, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur H. Syamsul Luthfi - H. Abdul Wahid, anggota DPD RI terpilih H.Muhammad Rifqi Farabi, dan sejumlah petinggi pengurus PB NWDI.

Ratusan ribu jamaah NWDI termasuk peserta pawai alegoris memadati lokasi Hultah di Pancor Lombok Timur. Menurut Umi Rohmi sapaan karib bakal Calon Gubernur NTB dari Partai Perindo itu, pawai alegoris berlangsung selama dua hari yakni Jumat (13/9/2024) dan hari Sabtu (14/9/2024).

"Pawai alegoris ini berlangsung selama dua hari menjelang Hultah ke-89 NWDI karena antusiasme dan animo jamaah dan peserta pawai alegoris yang begitu besar,"ujar Umi Rohmi di Pancor, Lombok Timur.

Dia mengatakan, pawai alegoris merupakan momentum untuk menyatukan sikap dan semangat untuk melanjutkan cita-cita almagfurullah Maulana Syech TG.KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sebagai pahlawan nasional, Maulana Syech disebut punya cita-cita memajukan pendidikan dan memajukan kehidupan sosial yang lebih baik untuk masyarakat.

"Pawai ini meneguhkan sikap kita untuk lebih semangat melanjutkan perjuangan niniknda Almagfurullah Maulana Syech TG. KH Muhammad Zainuddin Andul Majid, "ujar Umi Rohmi.

Dia berharap semua jamaah maupun santri dan santriwati serta para masyayikh terus berkiprah dengan semangat membawa kebaikan untuk semua. Termasuk keberadaan madrasah dan lembaga pendidikan serta lembaga pengajian NWDI semoga berkualitas dan semakin banyak peminatnya sehingga cita-cita Maulana Syech untuk menghadirkan kebaikan bagi seluruh alam bisa terwujud dari waktu ke waktu.