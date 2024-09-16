Libur Panjang, Ribuan Penumpang Padati Stasiun Kereta Cepat Padalarang

BANDUNG BARAT - Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat dipadati penumpang di puncak arus balik libur panjang akhir pekan pada Senin (16/9/2024). Penumpang akan kembali ke Jakarta usai menikmati long weekend di Bandung Raya.

"Arus balik long weekend, penumpang dari Bandung alami peningkatan yang kembali ke Jakarta. Khusus hari ini dari Stasiun Whoosh Padalarang ada sekitar 10 ribu penumpang," ungkap Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa.

Eva memprediksi total volume penumpang di akhir libur panjang pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW akan mencapai 20 ribu penumpang. Berdasarkan data sementara hingga pagi ini sebanyak 18 ribu tiket whoosh telah terjual.

"Dari jumlah tersebut 70 persen di antaranya berasal dari wilayah Bandung, yakni Stasiun Padalarang dan Tegalluar Summarecon yang akan menuju Jakarta," kata dia.

Total sepanjang long weekend ini, penjualan tiket yang tercatat dari 13-16 September 2024 yang merupakan periode libur panjang pekan ini mencapai 90 ribu. "Tertinggi volume penumpang terjadi pada Sabtu (14/9) di mana angka volume penumpang mencapai 23.500 dalam satu hari," terang dia.