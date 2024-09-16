Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Libur Panjang, Ribuan Penumpang Padati Stasiun Kereta Cepat Padalarang

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |18:09 WIB
Libur Panjang, Ribuan Penumpang Padati Stasiun Kereta Cepat Padalarang
Penumpang padati stasiun kereta cepat di Padalarang (Foto: Ferry Bangkit/Okezone)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat dipadati penumpang di puncak arus balik libur panjang akhir pekan pada Senin (16/9/2024). Penumpang akan kembali ke Jakarta usai menikmati long weekend di Bandung Raya.

"Arus balik long weekend, penumpang dari Bandung alami peningkatan yang kembali ke Jakarta. Khusus hari ini dari Stasiun Whoosh Padalarang ada sekitar 10 ribu penumpang," ungkap Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa.

Eva memprediksi total volume penumpang di akhir libur panjang pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW akan mencapai 20 ribu penumpang. Berdasarkan data sementara hingga pagi ini sebanyak 18 ribu tiket whoosh telah terjual.

"Dari jumlah tersebut 70 persen di antaranya berasal dari wilayah Bandung, yakni Stasiun Padalarang dan Tegalluar Summarecon yang akan menuju Jakarta," kata dia.

Total sepanjang long weekend ini, penjualan tiket yang tercatat dari 13-16 September 2024 yang merupakan periode libur panjang pekan ini mencapai 90 ribu. "Tertinggi volume penumpang terjadi pada Sabtu (14/9) di mana angka volume penumpang mencapai 23.500 dalam satu hari," terang dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/549/3096732/13_tips_ampuh_anti_kecopetan_saat_traveling_salah_satunya_bergaya_ala_warga_lokal-zwt4_large.jpg
13 Tips Ampuh Anti Kecopetan saat Traveling, Salah Satunya Bergaya Ala Warga Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/408/3096085/anti_mainstream_ini_4_tempat_wisata_di_indonesia_yang_jarang_dikunjungi_dan_cocok_untuk_liburan_nataru-Q9vj_large.jpg
Anti Mainstream, Ini 4 Tempat Wisata di Indonesia yang Jarang Dikunjungi dan Cocok untuk Liburan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/549/3093757/libur_natal_dan_tahun_baru_waspada_ini_titik_rawan_kecelakaan_di_tol_cipularang-0dF3_large.jpg
Libur Natal dan Tahun Baru, Waspada Ini Titik Rawan Kecelakaan di Tol Cipularang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/408/3091890/5_destinasi_eropa_yang_ramah_di_kantong_untuk_rayakan_natal-QpXF_large.jpg
5 Destinasi Eropa yang Ramah di Kantong untuk Rayakan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/408/3087028/5_destinasi_wisata_di_indonesia_yang_cocok_buat_gen_z_healing_yuk_mampir-dSme_large.jpg
5 Destinasi Wisata di Indonesia yang Cocok Buat Gen Z Healing, Yuk Mampir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/406/3047662/turis_italia_liburan_ke_ibiza-nIVr_large.JPG
Pelesiran ke Ibiza, Turis Syok Biaya Nongkrong Lebih Mahal dari Tiket Pesawat 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement