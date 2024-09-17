Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Bakal Konfirmasi Inisial Y Teman Kaesang yang Beri Tumpangan Jet Pribadi ke AS 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |16:46 WIB
KPK Bakal Konfirmasi Inisial Y Teman Kaesang yang Beri Tumpangan Jet Pribadi ke AS 
Kaesang Pangarep di Gedung KPK. Foto: IST.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku diberi tumpangan jet pribadi oleh temannya berinisial Y saat pergi ke Amerika Serikat (AS). Terkait hal itu, lembaga antirasuah bakal melakukan konfirmasi langsung ke sosok yang belum diketahui identitasnya tersebut. 

“Kita lihat ya, kita lihat apakah benar begitu. Kita konfirmasi pasti,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kepada wartawan, Selasa (17/9/2024).

Pahala tidak merinci detail teman yang memberi tumpangan jet pribadi ke Kaesang. Dia berkata, anak bungsu Jokowi itu hanya mengungkap nama temannya.

“Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu. Kita juga nggak tahu,” ujar dia.

Di sisi lain, Pahala mengungkap Kaesang menumpang jet pribadi milik temannya berinisial Y.

“Inisial Y, kalau gak salah depannya. Tapi kita nggak tahu nih, benar nggak nama lengkapnya ini, WNI apa WNA atau apa. Jadi dia bilang pesawat punya siapa, nanti kita konfirmasi lagi," jelas dia.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait penggunaan jet pribadi saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu bersama sang istri, Erina Gudono.

Kaesang mengaku bahwa bahwa jet pribadi yang ditumpanginya itu merupakan milik seorang rekan atau temannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189252/erina-qPxy_large.jpg
Erina Gudono dan Kaesang Rayakan Anniversary, Bernostalgia dengan Potret Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098757/kaesang_pangarep_genap_30_tahun_ini_potret_dan_ucapan_manis_erina_gudono_untuk_sang_suami-lZtQ_large.jpg
Kaesang Pangarep Genap 30 Tahun, Ini Potret dan Ucapan Manis Erina Gudono untuk sang Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067187/kpk-g1nq_large.jpg
Reaksi Mengejutkan KPK soal Dituding Saling Pingpong Klarifikasi Jet Pribadi Kaesang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065313/kaesang-JG4m_large.jpg
Geram Megawati Diseret soal Jet Pribadi, PDIP Sindir Hasan Nasbi Mirip Jubir Keluarga Kaesang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3064947/megawati-Nq35_large.jpg
Istana Bela Kaesang dan Singgung Megawati soal Jet Pribadi, Begini Reaksi Mengejutkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064036/kaesang_pangarep_di_gedung_kpk-GAYI_large.jpg
KPK Ungkap Inisial Y, Sosok Teman Kaesang yang Kasih Tumpangan Jet Pribadi ke AS 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement