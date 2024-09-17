KPK Bakal Konfirmasi Inisial Y Teman Kaesang yang Beri Tumpangan Jet Pribadi ke AS

JAKARTA - Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku diberi tumpangan jet pribadi oleh temannya berinisial Y saat pergi ke Amerika Serikat (AS). Terkait hal itu, lembaga antirasuah bakal melakukan konfirmasi langsung ke sosok yang belum diketahui identitasnya tersebut.

“Kita lihat ya, kita lihat apakah benar begitu. Kita konfirmasi pasti,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kepada wartawan, Selasa (17/9/2024).

Pahala tidak merinci detail teman yang memberi tumpangan jet pribadi ke Kaesang. Dia berkata, anak bungsu Jokowi itu hanya mengungkap nama temannya.

“Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu. Kita juga nggak tahu,” ujar dia.

Di sisi lain, Pahala mengungkap Kaesang menumpang jet pribadi milik temannya berinisial Y.

“Inisial Y, kalau gak salah depannya. Tapi kita nggak tahu nih, benar nggak nama lengkapnya ini, WNI apa WNA atau apa. Jadi dia bilang pesawat punya siapa, nanti kita konfirmasi lagi," jelas dia.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait penggunaan jet pribadi saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu bersama sang istri, Erina Gudono.

Kaesang mengaku bahwa bahwa jet pribadi yang ditumpanginya itu merupakan milik seorang rekan atau temannya.