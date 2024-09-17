Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Dimakan Buaya Saat Cari Siput di Riau, Jasadnya Diseret ke Sungai 

Diki Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |20:42 WIB
Pencarian Korban yang Dimakan Buaya di Sungai Cantik Riau. Foto: Diki Kurniawan. 
Pencarian Korban yang Dimakan Buaya di Sungai Cantik Riau. Foto: Diki Kurniawan.
A
A
A

JAKARTA - Seorang warga Desa Tanjung Pasir, Tanah Merah, Indragiri, Riau, Andika (21) dimakan buaya saat sedang mencari siput di Sungai Cantik. Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 15 September 2024. 

"Warga Tanjung Pasir telah diterkam buaya bernama Andika," kata Kapolse Tanah Merah, Iptu Edi Saputra, Selasa (17/9/2024).

Bahkan, sampai saat ini, jasadnya belum ditemukan. Aparat Kepolisian, TNI dan warga sekitar terus melakukan pencarian terhada korban baik pada malam hingga siang hari. 

"Namun sampai sekarang belum ditemukan," ujar Edi. 

Menurut Edi, kejadian bermula ketika korban bersama lima orang lainnya hendak mencari siput di pinggir Sungai Cantik untuk dijadikan lauk makan. Namun, baru beberapa menit, buaya muncul dan langsung menerkam hingga menyeret jasad korban ke dalam sungai. 

 

