Gempa M3,0 Guncang Banjarnegara, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bermagnitudo (M) 3,0 mengguncang Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (17/8/2024), pukul 08.15.21 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M3,0.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7.27° Lintang Selatan (LS); 109.66° Bujur Timur (BT), tepatnya di darat pada jarak 16 kilometer sebelah barat laut Banjarnegara, dengan kedalaman 8 kilometer.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif,” ungkap Kepala Stageof Banjarnegara, Hery S Wibowo dalam keterangan resminya.

Guncangan gempabumi ini dirasakan di daerah Banjarnegara II MMI (getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

Hingga pukul 08.31 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum ada gempa bumi susulan (aftershock).