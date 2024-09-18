Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Nama Agil Zulfikar Kembali Bikin Heboh Medsos, Kali Ini Kampanye di Masjid!

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |10:20 WIB
Nama Agil Zulfikar Kembali Bikin Heboh Medsos, Kali Ini Kampanye di Masjid!
Agil Zulfikar Kampanye di Masjid (Foto: Medsos @agilzulfikar)
LEBAK - Nama Agil Zulfikar kembali menjadi perbincangan hangat jagat media sosial.

Diketahui, Agil Zulfikar sempat viral saat menjabat ketua DPRD Lebak usai memposting Indonesia Baik-baik saja berlatar Garuda biru beberapa waktu lalu. 

Kini, di akun pribadi instagramnya, mantan ketua DPRD Lebak itu memposting sebuah video ketika dirinya berorasi mengkampanyekan salah satu calon gubernur Banten, Andra Soni.

Dalam video itu, politisi Gerindra nampak berdiri di tengah-tengah warga yang duduk dengan posisi melingkar. Yang menjadi sorotan netizen adalah tempat Agil kampanye diduga merupakan tempat ibadah yakni masjid/Musala.

Hal itu terlihat dari beberapa sajadah yang terpasang termasuk pada bagian khusus imam. Dalam video itu Agil mengajak warga untuk memilih Andra Soni yang tak lain anak seorang petani.

"Lamun ayeuna urang tidak memulai untuk memberikan kesempatan kepada anak seorang petani, kepada warga biasa untuk menjadi gubernur Banten maka kaharepna anak incu urang moal pernah bisa untuk berkesempatan sebagai gubernur Banten (Kalau sekarang kita tidak memulai untuk memberikan kesempatan kepada anak seorang petani, kepada warga biasa untuk menjadi gubernur Banten maka kedepannya anak cucu kita tidak pernah bisa untuk memiliki kesempatan sebagai gubernur Banten-red,"teriak Agil dalam video dikutip MNC Portal, Rabu (18/9/2024).

 

