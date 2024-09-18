Gempa M3,5 Guncang Kupang NTT di Kedalaman 26 Kilometer

KUPANG - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 3,5 mengguncang Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/9/2024). Gempa terjadi sekitar pukul 18.42 WIB (19:42 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 55 kilometer Barat Daya Kabupaten Kupang, pada kedalaman 26 kilometer.

Koordinat gempa berada pada 10,45 derajat Lintang Selatan (LS) dan 123,68 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Rabu.

"#Gempa Mag:3.5, 18-Sep-2024 18:42:07WIB, Lok:10.45LS, 123.68BT (55 km BaratDaya KAB-KUPANG-NTT), Kedlmn:26 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

BMKG belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

"Disclaimer: informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )