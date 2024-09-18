Advertisement
HOME NEWS JATIM

Elektabilitas Khofifah di Pilgub Jatim Disebut Sulit Terkejar Paslon Lain

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |18:56 WIB
Elektabilitas Khofifah di Pilgub Jatim Disebut Sulit Terkejar Paslon Lain
Khofifah Indar Parawansa
A
A
A

JAKARTA - Elektabilitas Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dinilai Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin sangat kokoh pada Pilgub Jatim 2024. 

Menurutnya, elektabilitas yang dimiliki oleh Ketum PP Muslimat NU tersebut sangat sulit untuk dikejar oleh pesaingnya yakni Tri Rismaharini atau Risma dalam waktu singkat.

"Kalau bicara Risma, dia dalam waktu sempit dan relatif sedikit ya susah untuk menyodok elektabilitas agar bisa memiliki lompatan tinggi menyaingi Khofifah," kata Ujang, Selasa (17/9).

Bila mengacu pada hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Juni 2024, elektabilitas Khofifah mencapai 26,8 persen. Sementara Risma hanya memperoleh elektabilitas sebesar 13,6 persen.

Terdapat selisih sebesar 13,2 persen antara elektabilitas Khofifah dan Risma. Ditambah lagi, wakil dari Khofifah yakni Emil Elistianto Dardak terekam memiliki elektabilitas sebesar 3,8 persen.

Tentunya hal tersebut semakin menguatkan Khofifah dalam pentas kontestasi demokrasi di Jatim. Di samping itu Risma dinilai akan kesulitan untuk merebut ceruk suara di Jatim dengan mengandalkan kekuatan dari partai pengusung PDIP. 

"Karena kita tahu Jawa Timur bukan basis merah atau PDIP. Lalu waktunya sempit dan kita tahu di lapangan dikuasai Ibu Khofifah sebagai petahana," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
