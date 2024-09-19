Advertisement
HOME NEWS JATIM

Lift Jatuh, 2 Pekerja Bangunan di Mojokerto Tewas Mengenaskan

Sholahudin , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |03:32 WIB
Lift Jatuh, 2 Pekerja Bangunan di Mojokerto Tewas Mengenaskan
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MOJOKERTO - Dua pekerja konstruksi bangunan tewas setelah lift milik pabrik pakan ternak New Hope di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto yang dinaiki terjatuh dari ketinggian 10 meter. Kedua korban naik lift barang bermaksud memperbaiki atap bangunan pabrik yang bocor.

Nahas, kedua korban tewas dengan luka parah di kaki dan kepala. Awalnya, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Profesor Doktor Sukandar, Kabupaten Mojokerto oleh pekerja lainnya. 

Namun, saat dilakukan pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), kedua korban sudah dinyatakan meninggal dunia.

Kedua korban adalah pekerja PT Ciawenindo Mitra Perkasa yakni Dasep (38) warga Purwakarta, Jawa Barat dan Muhammad Zaenal Abidin (24) warga Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.

Saifuddin salah satu teman korban mengatakan, saat kejadian kedua korban akan memperbaiki atap pabrik yang bocor. Keduanya lalu naik lift barang saat di ketinggian 10 meter lift terjatuh dan kedua korban pun ikut terjatuh hingga mengalami luka parah.

Halaman:
1 2
      
