HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Selam Terbukti Rusak Sebelum Penyelaman yang Gagal ke Bangkai Titanic

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |10:11 WIB
Kapal Selam Terbukti Rusak Sebelum Penyelaman yang Gagal ke Bangkai Titanic
Penyelidikan publik melaporkan bahwa kapal selam yang meledak dalam perjalanan mematikan menuju bangkai kapal Titanic, ternyata telah mengalami malfungsi (Foto: American Photo Archive)
LONDON - Penyelidikan publik melaporkan bahwa kapal selam yang meledak dalam perjalanan mematikan menuju bangkai kapal Titanic, ternyata telah mengalami malfungsi beberapa hari sebelum penyelaman terakhirnya pada tahun lalu. Kejadian ini menewaskan kelima orang di dalamnya.

Mantan direktur ilmiah OceanGate, perusahaan di balik kapal selam Titan, Steven Ross mengatakan pada Kamis (19/9/2024) bahwa insiden tersebut telah menyebabkan penumpang terguling-guling dan kapal menabrak sekat, meninggalkan satu penumpang tergantung terbalik dan yang lainnya berpegangan.

Ross menambahkan bahwa dia tidak tahu apakah lambung kapal Titan diperiksa untuk mengetahui kerusakan setelah kejadian tersebut. Penyelidikan Penjaga Pantai AS sedang mendengarkan bukti selama dua minggu mengenai Titan, yang meledak pada bulan Juni 2023.

Ross mengatakan bahwa kru pendukung membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk mengeluarkan kapal selam dari air setelah malfungsi beberapa hari sebelum perjalanan terakhirnya.

Sebelumnya pada Kamis (19/9/2024), seorang anggota misi di atas kapal pendukung kapal selam tersebut menggambarkan saat menyaksikan kru dan penumpang berangkat menuju bangkai kapal Titanic pada bulan Juni lalu.

"Saya melihat lima orang tersenyum dalam perjalanan menuju tempat mereka. Mereka sangat senang berangkat, itulah kenangan yang saya miliki," terang Renata Rojas, yang bergabung dalam ekspedisi tersebut sebagai sukarelawan saat bersaksi. Rojas, yang berada di kapal pendukung permukaan, mengatakan semuanya"berjalan sangat lancar sebelum kapal selam tersebut mulai turun.

 

Halaman:
1 2
      
