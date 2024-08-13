Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapten Kapal Selam Inggris Dipecat Gara-Gara Video Porno, Hubungan Gelap dengan Pelaut Junior

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |19:31 WIB
Kapal Selam Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Victorious. (Foto; Reuters)
Kapal Selam Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Victorious. (Foto; Reuters)
LONDON - Angkatan Laut Kerajaan Inggris telah memecat seorang kapten kapal selam diduga karena mengirim video porno kepada seorang pelaut junior yang memiliki hubungan tidak senonoh dengannya.

Kapten, yang tidak disebutkan namanya itu memimpin salah satu dari empat kapal selam kelas Vanguard, yang rudal Trident II-nya merupakan pencegah nuklir Inggris, menurut The Sun.

"Siapa pun yang terbukti bersalah akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, terlepas dari pangkat atau status mereka," kata juru bicara Angkatan Laut Kerajaan kepada tabloid tersebut selama akhir pekan, seraya menambahkan bahwa "apa pun yang tidak memenuhi standar tertinggi tidak akan ditoleransi."

Menurut sumber The Sun, kapten itu adalah salah satu perwira termuda yang memimpin kapal selam serang sebelum memenuhi syarat untuk memimpin kapal rudal nuklir. Dia telah bertemu dengan Putri Anne – saudara perempuan Raja Charles – dan menerima Order of the British Empire untuk pekerjaan rahasia.

Beberapa anggota awak kapal selam dilaporkan bersaksi bahwa si kapten dan seorang pelaut junior terlibat dalam hubungan seksual terlarang saat bertugas. Mereka menuduh kapten mengirim swafoto yang vulgar kepada pasangannya, serta membuat video tentang salah satu hubungan seksual mereka dan mengirimkannya kepada pelaut tersebut. Tidak dijelaskan dengan jelas apakah anggota awak tersebut laki-laki atau perempuan.

Kapten yang tidak disebutkan namanya tersebut awalnya ditugaskan kembali ke tugas kantor, tetapi akhirnya diberhentikan dari angkatan laut setelah para laksamana melihat rekaman video porno tersebut.

 

