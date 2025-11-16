Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Badai Claudia Tewaskan 3 Orang di Portugal hingga Sebabkan Banjir di Inggris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |07:54 WIB
Badai Claudia Tewaskan 3 Orang di Portugal hingga Sebabkan Banjir di Inggris
Badai Claudia Tewaskan 3 Orang di Portugal hingga Sebabkan Banjir di Inggris (BBC)
A
A
A

LISBON - Badai Claudia menewaskan tiga orang dan melukai puluhan lainnya di Portugal, Sabtu (15/11/2025). Di sisi lain, dampak badai Claudia menyebabkan banjir di Inggris dan Wales. 

1. Badai Claudia Hantam Portugal

Portugal dan sebagian negara tetangga Spanyol telah menghadapi kondisi ekstrem selama berhari-hari akibat Badai Claudia. Badai tersebut kemudian mencapai sebagian Inggris dan Irlandia pada Sabtu.

Petugas penyelamat menemukan jenazah pasangan lansia di dalam rumah mereka yang terendam banjir di Fernao Ferro, di seberang Sungai Tagus dari Lisbon, pada Kamis (13/11/2025). Mereka tampaknya sedang tidur dan tidak dapat melarikan diri karena air naik pada malam hari.

Layanan darurat menyatakan, pada Sabtu, sebuah tornado menghantam Albufeira di Portugal selatan.

Rekaman jarak jauh yang diunggah daring menunjukkan tornado tersebut merusak dan menghancurkan karavan di area perkemahan. Komandan perlindungan sipil regional Vitor Vaz Pinto mengatakan seorang perempuan Inggris berusia 85 tahun tewas. 

"Dua puluh delapan orang terluka di sebuah hotel di dekatnya," katanya melansir Reuters, Minggu (16/11/2025). 

Ia menambahkan, dua di antaranya dirawat di rumah sakit dengan luka serius.

Layanan cuaca Portugal IPMA menetapkan seluruh Algarve dan Distrik Beja dan Setubal dalam siaga kuning, tingkat siaga tertinggi kedua. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027346/agama-warga-negara-portugal-dan-jumlah-pengikutnya-ki7pVxK5ex.jpg
Agama Warga Negara Portugal dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/18/2916567/pm-portugal-mengundurkan-diri-terkait-penyelidikan-kasus-korupsi-TWEswHJsuT.jpg
PM Portugal Mengundurkan Diri Terkait Penyelidikan Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/18/2818290/waduk-portugal-digeledah-untuk-cari-gadis-kecil-yang-hilang-16-tahun-lalu-eu5G4J428s.jpg
Waduk Portugal Digeledah untuk Cari Gadis Kecil yang Hilang 16 Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/30/18/2806006/3-orang-ditembak-mati-di-kota-portugal-pelaku-bunuh-diri-eDu2PJVcOM.jpg
3 Orang Ditembak Mati di Kota Portugal, Pelaku Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/19/18/2534302/serahkan-surat-kepercayaan-dubes-rudy-alfonso-sampaikan-salam-dari-jokowi-untuk-presiden-portugal-4eGT0e0ioy.png
Serahkan Surat Kepercayaan, Dubes Rudy Alfonso Sampaikan Salam dari Jokowi untuk Presiden Portugal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/12/18/2342858/presiden-portugal-marcelo-rebelo-positif-covid-19-Z3kag4N8xB.jpg
Presiden Portugal Marcelo Rebelo Positif Covid-19
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement