Badai Claudia Tewaskan 3 Orang di Portugal hingga Sebabkan Banjir di Inggris

Badai Claudia Tewaskan 3 Orang di Portugal hingga Sebabkan Banjir di Inggris (BBC)

LISBON - Badai Claudia menewaskan tiga orang dan melukai puluhan lainnya di Portugal, Sabtu (15/11/2025). Di sisi lain, dampak badai Claudia menyebabkan banjir di Inggris dan Wales.

1. Badai Claudia Hantam Portugal

Portugal dan sebagian negara tetangga Spanyol telah menghadapi kondisi ekstrem selama berhari-hari akibat Badai Claudia. Badai tersebut kemudian mencapai sebagian Inggris dan Irlandia pada Sabtu.

Petugas penyelamat menemukan jenazah pasangan lansia di dalam rumah mereka yang terendam banjir di Fernao Ferro, di seberang Sungai Tagus dari Lisbon, pada Kamis (13/11/2025). Mereka tampaknya sedang tidur dan tidak dapat melarikan diri karena air naik pada malam hari.

Layanan darurat menyatakan, pada Sabtu, sebuah tornado menghantam Albufeira di Portugal selatan.

Rekaman jarak jauh yang diunggah daring menunjukkan tornado tersebut merusak dan menghancurkan karavan di area perkemahan. Komandan perlindungan sipil regional Vitor Vaz Pinto mengatakan seorang perempuan Inggris berusia 85 tahun tewas.

"Dua puluh delapan orang terluka di sebuah hotel di dekatnya," katanya melansir Reuters, Minggu (16/11/2025).

Ia menambahkan, dua di antaranya dirawat di rumah sakit dengan luka serius.

Layanan cuaca Portugal IPMA menetapkan seluruh Algarve dan Distrik Beja dan Setubal dalam siaga kuning, tingkat siaga tertinggi kedua.