Sir David Beckham! Sang Legenda Sepak Bola Terima Gelar Bangsawan dari Raja di Kastil Windsor

INGGRIS - Bintang sepak bola legendaris David Beckham kini resmi bergelar Sir David Beckham, setelah menerima gelar kebangsawanan dari Raja Charles III dalam upacara kehormatan di Kastil Windsor, Selasa (4/11/2025).

Mantan kapten timnas Inggris itu dianugerahi gelar prestisius tersebut atas jasanya di bidang olahraga dan kegiatan amal. Dalam wawancara eksklusif bersama Sky News, Beckham mengaku tak kuasa menahan haru saat mengetahui dirinya terpilih menerima penghargaan tersebut.

“Saya menangis ketika pertama kali mengetahuinya, dan mungkin juga selama beberapa bulan setelahnya. Minggu ini sungguh emosional... Saya tidak gugup, saya hanya emosional,” ungkapnya.

Dalam upacara di Kastil Windsor, Beckham tampil elegan dengan setelan rancangan istrinya, Victoria Beckham, yang kini menyandang gelar Lady Victoria. Pasangan yang menikah sejak 1999 itu hadir bersama keluarga kecil mereka, Brooklyn, Romeo, Cruz, dan Harper, untuk merayakan momen bersejarah tersebut.

Sebagai seorang “penganut kerajaan sejati”, Sir David, 50 tahun, sebelumnya telah diangkat menjadi duta besar untuk King's Foundation, lembaga amal pendidikan yang didirikan Raja Charles sejak 1990.

“Saya tumbuh besar di lingkungan sederhana di East End London, bermimpi jadi pesepak bola profesional. Kini saya berdiri di Kastil Windsor, menerima gelar kebangsawanan dari Raja. Tidak ada yang lebih membanggakan dari ini,” kata Beckham penuh emosi.