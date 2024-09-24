Gedung Universitas Pohuwato Rusak Dihantam Gempa Dahsyat M6,4 Gorontalo

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sejumlah kerusakan bangunan akibat gempa dahsyat berkekuatan M6,4 Selasa (24/9/2024). Belakangan gempa tersebut diupdate menjadi M6,1.

Sejumlah bangunan yang rusak tersebut yakni gedung Kampus II Universitas Pohuwato (UNIPO), Kabupaten Boalemo, Gorontalo.

“Terjadi kerusakan ringan (dinding retak dan kaca jendela pecah) pada Kampus II Universitas Pohuwato (UNIPO), Kab. Boalemo – Gorontalo,” ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono.

Selain itu, Daryono juga melaporkan adanya kerusakan ringan di gedung TK Menara Ilmu Limboto Kabupaten Gorontalo. “Kerusakan ringan di TK Menara Ilmu Limboto Kabupaten Gorontalo, plafon rusak,”imbuhnya.

Sebelumnya dia juga telah melaporkan bahwa ada dua masjid yang mengalami kerusakan di Banggai Sulawesi Tengah.

“Dilaporkan terdapat dua fasilitas ibadah rusak ringan yakni Masjid Besar An-Nur Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dan Masjid Al-Ikhlas Desa Bunga Baru, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, Suteng,” katanya.

Dia mengungkapkan hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,1.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi dalam lempeng Sangihe,”pungkasnya.