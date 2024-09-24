Simbol Persahabatan, Andra Soni Dapat Mawar dari Airin saat Pengundian Nomor Urut

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten melakukan pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024. Ada dua pasangan calon yang akan berlaga pada kontestasi 27 November 2024, yakni Airin Rahmi Diany-Ade Sumardi dan Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

Dari pengundian yang dilakukan, pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi mendapatkan nomor urut satu. Sementara pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah mendapatkan nomor urut dua.

Saat pengundian nomor urut, Senin 23 September 2024, terjadi momen menarik. Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi memberikan bunga mawar merah dan putih kepada pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

Airin memberikan mawar kepada Andra yang dilanjutkan Ade Sumardi memberikan mawar kepada Dimyati Natakusumah. Airin juga sempat mengungkapkan, bahwa Andra sebagai sahabat. “Dan tentunya yang saya banggakan, teman saya, sahabat saya, Bang Andra Soni, upplause untuk Bang Andra Soni,” kata Airin.

Momen hangat dalam kontestasi Pilkada 2024 tergambar, ditambah ketika Iti Octavia Jayabaya yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat memeluk Airin. Padahal, Iti merupakan pendukung Andra. Namun, momen yang terjadi di malam pengundian nomor urut cermin persahabatan tetap terjaga meski mengikuti kontestasi Pilkada. Iti juga tak lupa menyalami Ade Sumardi, mantan wakilnya saat menjadi Bupati Lebak.