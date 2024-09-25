Ridwan Kamil Gaungkan Kampanye Positif, Tim Hukum RIDO: Semua Paslon Harus Patuhi Aturan

JAKARTA - Tim hukum RIDO (Ridwan Kamil - Suswono) Muslim Jaya Butarbutar, SH, MH, meminta semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) senantiasa mematuhi peraturan kampanye yang telah ditetapkan. Diharapkannya Pilkada DK Jakarta bisa berjalan kondusif selama masa kampanye hingga hari pencoblosan.

Permintaan Muslim ini merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, walikota, dan bupati.

Menurut jadwal yang telah ditetapkan, kampanye resmi akan dimulai tiga hari setelah penetapan nomor urut paslon, yaitu pada Rabu, 25 September 2024, dan akan berlangsung hingga 23 November 2024.

Selama periode kampanye ini, diharapkan semua calon dapat menjalankan kampanye dengan menjunjung tinggi aturan yang ada.

Muslim Jaya Butarbutar menekankan pentingnya kedisiplinan dalam berkampanye, khususnya bagi tim pemenangan RIDO pasangan nomor urut 1. Dia mengajak seluruh relawan dan koalisi partai untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku selama masa kampanye.

“Sebagai tim hukum, kami akan terus mengawasi setiap langkah kampanye RIDO agar tetap berada dalam koridor hukum yang ditetapkan,” ungkap Muslim.

Diutarakan Muslim, komitmen tim hukum RIDO itu untuk memastikan proses pemilihan berjalan adil dan transparan.

Lebih lanjut, Muslim juga menggarisbawahi visi dan misi kampanye Ridwan Kamil yang berfokus pada penyebaran kebaikan dan penggunaan narasi positif. Dia menegaskan bahwa kampanye harus membangun Jakarta yang lebih baik, tanpa menjelek-jelekkan paslon lain.