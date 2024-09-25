Kapolda Jateng Resmi Lantik Direktur Reserse Siber, Begini Pesannya

SEMARANG – Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo memimpin serah terima jabatan Direktur Reserse Siber (Dirressiber) Polda Jateng, hari ini, Rabu (25/9/2024). Direktorat tersebut merupakan satuan kerja yang baru sebagaimana keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dirressiber Polda Jateng yang dilantik adalah Kombes Himawan Sutanto Saragih. Ia sebelumnya bertugas sebagai Dirpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Mutasi perwira menengah ini berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1608/IX/2024 dan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2098/IX/2024, yang mengatur tentang pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

“Organisasi Polri harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, baik dari segi struktur maupun budaya kerja. Kita harus memiliki visi dan misi yang jelas, yang dapat menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja Polri,” ujar Ribut Wibowo pada amanatnya.

Kapolda Jateng juga mengingatkan para pejabat yang dilantik agar senantiasa melakukan perbaikan diri untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik.

“Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Masyarakat menanti hasil kerja kita semua, dan saya minta para pejabat segera menyesuaikan diri dengan amanah yang diberikan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan Operasi Mantap Praja Candi 2024 menjadi ujian bagi soliditas dan kesiapsiagaan seluruh personel Polda Jateng dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.