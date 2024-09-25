Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Video Sapi Ditembak Kepala Sebelum Disembelih di RPH Surabaya, Begini Faktanya

Hartam , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |19:21 WIB
Viral penyembelihan sapi dinarasikan dengan cara ditembak. (Foto: Dok Ist)
SURABAYAViral video yang menarasikan proses penyembelihan sapi dengan cara ditembak kepalanya sebelum dipotong di salah satu Rumah Potong Hewan (RPH) di Surabaya, Jawa Timur. Dalam video terlihat seorang laki-laki menggunakan sebuah alat yang kemudian ditembakkan ke kepala sapi.

Kejadian ini mendapat respons dari warganet menyayangkan sapi yang ada di RPH bukan mati karena disembelih tapi karena ditembak kepalanya.

Menanggapi viralnya video tersebut, Direktur Utama Rph Surabaya/ Fajar Arifianto membantah bahwa sapi yang ada di RPH mati dengan cara ditembak kepalanya.

“Video yang viral itu merupakan proses penyembelihan sapi dengan cara captive bolt stunner atau penyembelihan dengan metode sapi dipingsankan, dengan model penembakan ke otak sapi sebelum sapi disembelih,” ucapnya, dikutip Rabu (25/9/2024).

Fajar juga telah melaporkan penyebar video yang dianggap telah meresahkan tersebut. Pihaknya memastikan bahwa seluruh daging sapi yang didistribusikan ke seluruh konsumen halal dan disembelih sesuai ketentuan agama Islam.

Fajar menambahkan, pihaknya sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelarangan pendokumentasian video dan foto di semua areal operasional pemotongan hewan.

“Namun kejadian ini akan menjadi evaluasi internal RPH untuk lebih berhati-hati serta dalam konteks menjaga etika terutama di media sosial,” ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
