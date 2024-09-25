Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Herman Deru-Cik Ujang Ajak Paslon Lain Bawa Pilkada Sumsel Riang Gembira

Dede Febriansyah , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |18:40 WIB
Herman Deru-Cik Ujang Ajak Paslon Lain Bawa Pilkada Sumsel Riang Gembira
Herman Deru-Cik Ujang Ajak Paslon Lain Bawa Pilkada Sumsel Riang Gembira
PALEMBANG - Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Herman Deru-Cik Ujang mendapatkan nomor urut 1 dalam sidang pleno terbuka KPU Sumsel untuk Pilgub Sumsel 2024.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga mengajak pasangan calon gubernur lainnya, agar membawa Pilkada Sumsel kali ini dengan riang gembira.

"Marilah kita berkompetisi dengan sehat dengan standar yang berlaku di Sumsel dan Indonesia," ujar Herman Deru di lokasi.

Pasangan yang didukung oleh Partai Perindo ini sangat optimistis akan kembali lagi memimpin Sumatera Selatan bersama Cik Ujang untuk periode 2025-2029 mendatang.

"Dapat nomor 1, kembali lagi BG 1 (nomor plat mobil dinas Gubernur Sumsel)," tutup Herman Deru.

Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya mengatakan penetapan nomor urut ini berdasarkan hasil pengundian yang telah dilakukan ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur.

"Dengan demikian, nomor urut pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel Pemilu 2024 yakni nomor urut 1 Herman Deru-Cik Ujang, nomor urut 2 Eddy Santana-Rizky Aprilia dan nomor urut 3 Mahwardi Yahya-RA Noeringhati. Itulah ketiga paslon yang ditetapkan di KPU Sumsel," kata Andika Pranata Jaya.

(Fahmi Firdaus )

      
