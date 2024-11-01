Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Heboh! Lurah Bergulat dengan Warga Diduga Gegara Politik

Sudirman , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |15:14 WIB
Heboh! Lurah Bergulat dengan Warga Diduga Gegara Politik
Lurah gelut dengan warga di Sumatera Selatan (Sumsel) (Foto: Ist/Sudirman)
A
A
A

MUSIRAWAS - Oknum lurah Kelurahan Sumberharta, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan ditangkap warga karena diduga terlibat politik praktis. Dari rekaman CCTV, terlihat warga dan oknum lurah bergulat di salah satu tempat foto copy di Kelurahan Sumberharta.

Dalam rekaman CCTV, terekam detik-detik seorang warga dan oknum lurah M. Ariful Amin bergulat dengan salah satu warga di tempat foto copy di Kelurahan Sumberharta.

Kejadian pergulatan antara warga dan oknum lurah dikarenakan oknum lurah tersebut tertangkap tangan diduga membawa data salah satu pasangan calon Pilkada di Kabupaten Musi Rawas.

Oknum lurah diduga membawa lembaran kertas lengkap dengan logo salah satu pasangan calon, lembaran kertas berlogo pasangan calon itu berisikan data-data pemilih yang ada di Kelurahan Sumberharta. Saat tertangkap warga, oknum lurah hendak menfoto copy. Namun, warga mencurigai dan hendak merebut data-data yang dibawa oleh oknum lurah.

Lantaran takut ketahuan terlibat politik praktis, oknum lurah enggan memberikan lembaran kertas yang berisikan data pemilih tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
