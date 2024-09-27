Pria 39 Tahun Ikut Sunatan Massal, Dikerubungi Emak-Emak Minta Foto Bareng

JAKARTA - Pria berusia 39 tahun bernama Muhammaf Jefri, ikut sunatan massal gratis yang diadakan Yayasan Masjid Majelis Taklim Sultan Agung, Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua, Palembang, yang bekerja sama dengan TNI.

Sontak saja, pria tersebut menjadi pusat perhatian warga dan dikerubungi emak-emak yang mengantarkan anaknya untuk disunat.

Acara tersebut disambut antuasias orangtua dan anak-anak. Sunat atau khitanan massal itu menjadi program tahunan untuk membantu masyarakat.



Tangisan anak-anak yang merasa sakit atau ketakutan menghiasi jalannya khitanan massal, sebagai penyemangat dan hiburan anak-anak yang telah berkhitan diberikan hadiah berupa souvenir dan uang saku.

Namun, hal itu tentu tidak berlaku untuk Muhammad Jefri (39). Hadiah yang cocok untuknya mungkin foto bersama emak-emak yang mengantar anaknya sunat.

"Ternyata Muhammad Jefri telah mualaf, sehingga meminta dikhitan yang menjadi sunah bagi umat muslim," ujar Ustad Fauzi selaku Ketua Majelis Taklim Sultan Agung, Jumat (27/9/2024).

