Napi Rutan Krui di Pesisir Barat Melarikan Diri, Ini Identitasnya

Polisi olah TKP Napi Rutan Krui yang berhasil kabur (Foto: istimewa/Okezone)

PESISIR BARAT - Seorang narapidana Rutan Klas II B Krui Pesisir Barat, Lampung berhasil kabur. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 27 September 2024 pagi, sekitar pukul 06.20 WIB.

Dari informasi yang dihimpun, narapidana bernama Fauzan ini tengah menjalani hukuman atas tindak pidana pencurian.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra membenarkan peristiwa napi kabur dari Rutan Pesisir Barat tersebut. "Benar Jumat pagi kami mendapatkan laporan dari pihak rutan bahwa ada seorang narapidana yang berhasil melarikan diri," ujar Alsyahendra, Sabtu (28/9).

"Kami diminta pihak rutan untuk bekerja sama dalam proses pengejaran narapidana ini. Identitasnya bernama Fauzan, dia ini narapidana kasus pencurian dengan pemberatan," lanjutnya.

Alsya menjelaskan, Fauzan merupakan Tahanan Pendamping (Tamping) yang mendapatkan vonis hukuman 2 tahun 8 bulan.