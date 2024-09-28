Dokter di Sulsel Diduga Dilecehkan Sekuriti Rumah Sakit

SULSEL - Seorang dokter spesialis dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban pelecehan sekuriti rumah sakit. Pihak rumah sakit tengah kumpulkan bukti untuk menguatkan pelaporan dugaan pelecahan.

Awalnya kejadian ini terjadi pada Kamis 26 September 2024. Saat korban hendak masuk gedung rumah sakit, lalu diadang pelaku dengan melebarkan tangannya menghadap ke korban.

Tidak terima dengan perlakuan pelaku, korban lantas melaporkan kejadian ini ke pihak rumah sakit. Kemudian, meminta pelaku untuk segera dipecat.

Kasus pelecehan yang dialami dokter ini menjadi sorotan usai pihak keluarga protes dengan pihak rumah sakit yang tidak memberikan sanksi pemecatan kepada pelaku.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut Kabag SDM Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie mengatakan, bahwa saat ini pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada pelaku.

Selanjutnya, pihaknya juga tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menguatkan pelaporan dugaan pelecehan yang menimpa salah satu dokter spesialis.

"Saya kumpulkan bukti permulaan, sudah dikeluarkan SP1 dan SP2 langsung. Kenapa gak langsung dipecat? Jadi kalau masalah memecat, mungkin ada prosesnya," ujarnya.

(Arief Setyadi )