Militer AS Kecam Manuver Jet Tempur Su-35 Rusia yang Tak Aman dan Profesional di Dekat Alaska, Bahayakan Semua Orang

Militer Amerika Serikat merilis video yang disebutnya sebagai manuver tidak aman dilakukan jet tempur Rusia di dekat Alaska (Foto: Tangkapan layar)

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) pada Senin (30/9/2024) merilis video yang disebutnya sebagai manuver tidak aman oleh jet tempur milik Rusia di dekat Alaska saat pencegatan oleh militer AS minggu lalu. AS secara teratur melakukan pencegatan udara terhadap pesawat Rusia di wilayah udara internasional dekat Alaska.

Pencegatan biasanya dilakukan dengan cara yang aman dan profesional. Namun para pejabat mengatakan pencegatan kali ini berbeda. "Tindakan satu Su-35 Rusia tidak aman, tidak profesional, dan membahayakan semua orang, tidak seperti yang Anda lihat di angkatan udara profesional," kata Jenderal Angkatan Udara Gregory Guillot, yang mengawasi pasukan AS di Amerika Utara dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X.

Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara, yang dikenal sebagai NORAD, mengatakan pada tanggal 23 September bahwa mereka mendeteksi dan melacak empat pesawat militer Rusia yang beroperasi di Zona Identifikasi Pertahanan Udara Alaska.