Gempa M4,7 Guncang Maluku Tenggara

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Maluku Tenggara, pada Senin 30 September 2024. Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut terjadi sekira pukul 22.25 WIB.

"Gempa Mag:4.7, 30-Sep-2024 22:25:19 WIB," tulis BMKG melalui akun X @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 5.51 Lintang Selatan-131.20 Bujur Timur. Sementara lokasinya 171 km Barat Laut Maluku Tenggara.

"Kedalaman 71 Kilometer," tulis BMKG.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.



(Arief Setyadi )