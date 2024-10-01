Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Pria Pamer Kelamin di Minimarket, Awalnya Dikira Lupa Tutup Risleting tapi Malah Keterusan

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |18:56 WIB
Viral Pria Pamer Kelamin di Minimarket, Awalnya Dikira Lupa Tutup Risleting tapi Malah Keterusan
Pria pamer kelamin di minimarket. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LAMPUNG - Beredar di media sosial seorang pria beraksi eksibisionis dengan memamerkan alat kelamin di salah satu minimarket yang berada di Jalan Sam Ratulangi, Tanjung Karang Barat, Bandarlampung, Senin (30/9/2024).

Dalam video beredar, pria tersebut mengenakan kaus berwarna hitam dan celana jeans. Pria itu memperlihatkan alat kelaminnya sambil berjalan mendekat ke meja kasir.

Salah seorang karyawan berinisial D mengatakan, aksi eksibisionisme itu terjadi pada Senin (30/9) sekira pukul 08.00 WIB.

"Dia datang turun dari mobil, pas masuk pintu itu risleting celana dia sudah terbuka dan alat kelaminnya keliatan, lalu saat bayar ke meja kasir, celana itu tidak dirisleting juga, akhirnya ditegur," ujarnya, Selasa (1/10).

D melanjutkan, aksi eksibisionisme itu bukan pertama kali dilakukan oleh pria yang belum diketahui identitasnya. Pasalnya, menurut D, perbuatan tak senonoh itu merupakan yang ketiga kalinya.

Halaman:
1 2
      
