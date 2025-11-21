Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pegawai Pajak Jadi Korban Eksibisionis Tukang Ojek Lansia di Tanah Abang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |19:47 WIB
Pegawai Pajak Jadi Korban Eksibisionis Tukang Ojek Lansia di Tanah Abang
Pegawai Pajak Jadi Korban Eksibisionis (foto: Okezone)
JAKARTA - Seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak berinisial N (41) menjadi korban pelecehan berupa tindakan eksibisionis di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ini, pelaku berinisial B (62), yang merupakan tukang ojek, telah ditangkap polisi.

“Betul, (korban) pegawai pajak. Kami berhasil mengamankan pelaku dalam situasi yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatannya, yaitu seorang driver ojek,” kata Kapolsek Tanah Abang, Kompol Haris Akhmad, kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

Haris menjelaskan, bahwa tindakan eksibisionis tersebut telah dilakukan pelaku sebanyak dua kali. Kejadian pertama berlangsung pada Selasa (11/11/2025), ketika pelaku memperlihatkan alat kelaminnya kepada korban.

Kejadian kedua terjadi pada Kamis (20/11) pagi, saat korban tengah berolahraga. Pada momen itu, pelaku mengagetkan korban hingga menimbulkan rasa takut.

“Pertama tindakan tidak pantas berupa eksibisionis, kemudian tindakan kedua berupa ancaman atau tekanan dengan mengagetkan dari belakang untuk menimbulkan rasa takut. Dalam hal ini korban merasa tidak nyaman dan tidak aman,” ujar Haris.

 

