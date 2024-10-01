Janji Airin untuk Generasi Muda Agar Mudah Dapat Kerja

BANTEN - Calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany terus melakukan silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyampaikan program yang akan dilaksanan ketika menang pilkada 2024.

Dalam mengatasi angka pengangguran yang tinggi, Airin bersama calon wakil gubernur Ade punya berbagai program pengentasan pengangguran di Banten.

Sejumlah program tersebut yakni Muda Berdaya, Gen Banten, Kreasi, hingga Sekolah Vokasi. Rencana program ini disampaikan Airin ketika berkampanye di Kota Cilegon, Selasa (1/10/2024).

“Salah satu tantangan pembangunan Banten adalah pengentasan angka pengangguran. Kami sudah menganalisa masalah dan membuat rencana program untuk bidang ketenangakerjaan ini,” kata Airin kepada wartawan.

Menurutnya, ada dua sisi dalam pengentasan pengangguran. Yakni pembukaan lapangan pekerjaan dan menciptakan generasi yang siap mengembangkan usaha atau berjiwa entrepreneur.

“Melalui program Muda Berdaya, kami akan memberikan pelatihan gratis dan supporting system bagi generasi muda dalam mengembangkan usaha. Kami akan membuka peluang dan wadah bagi para pemuda di dunia ekonomi kreatif,” ujar Airin.

Selain itu, Airin juga punya ‘Kreasi’ yang mendorong program inkubasi bisnis dengan mengintegrasikan industri besar dan sedang (IBS) dengan industri mikro dan kecil (IMK). Integrasi ini dilakukan untuk mengembangkan produk-produk lokal. “Kemudian kita perlu mendorong skema pembiayaan inovatif dan bantuan modal bagi startup dan UMKM di Banten,” ujarnya.