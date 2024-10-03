Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dua Orang Terjebak di Sumur 25 Meter saat Ambil Bangkai Tikus, Satu Tewas

Sholahudin , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |19:34 WIB
Dua Orang Terjebak di Sumur 25 Meter saat Ambil Bangkai Tikus, Satu Tewas
Dua orang terjebak di dalam sumur sedalam 25 meter (Foto : iNews)
A
A
A

MOJOKERTO - Dimintai tolong untuk mengambil bangkai tikus di dalam sumur, dua orang justru terjebak di dalam sumur di Desa Ngarjo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Satu warga tewas dan satu lainya selamat setelah ditemukan tim penyelamat dalam keadaan pingsan di kedalaman 25 meter.

Sejumlah tim penyelamat gabungan dari Damkar dan para relawan berusaha menyelamat dua orang yang terjebak di dalam sumur milik Devi Arianto Candra Wijaya (34) warga Desa Ngarjo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

Tim penyelamat menggunakan kipas angin untuk memberikan udara ke dalam sumur. Saat dilihat, satu korban berada di tengah sumur dan satu lainya di dasar sumur.

Secara bergantian, tim relawan turun ke dalam sumur untuk melihat kondisi korban. Satu korban yang pingsan kemudian diikat dengan tali dan langsung diangkat beramai-ramai hingga korban berhasil diangkat.

Korban bernama Mahfud (35) warga Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto kemudian dibawa ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan pertolongan lebih lanjut.

Istri pemilik rumah Vira Dita Aulia mengatakan, kedua korban diminta tolong untuk mengambil bangkai tikus di dalam sumur. Sebelum masuk sumur, keduanya diminta untuk survei dan melihat lokasi.

"Setelah merasa mampu keduanya langsung masuk ke dalam sumur untuk mengambil bangkai tikus," ujar Vira, Kamis (3/10/2024).

 

