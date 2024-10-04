Advertisement
HOME NEWS JABAR

Geger Video Ibu dan Anak Bersetubuh Durasi 11 Detik di Kuningan

Miftahuddin , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |14:55 WIB
Geger Video Ibu dan Anak Bersetubuh Durasi 11 Detik di Kuningan
Beredar video mesum ibu dan anak di Kuningan. (Foto: Miftahuddin)
KUNINGAN - Sebuah video mesum yang diduga diperankan seorang ibu dan anak viral di media sosial. Aparat kepolisan dari Polres Kuningan Jawa Barat yang mendapat laporan langsung bergerak menangkap dua orang yang beradegan mesum dalam video tersebut.

Video mesum ibu dan anak itu berdurasi 11 detik. Aksi persetubuhan ibu dan anak laki-lakinya itu membuat warga kecamatan Ciwaru, Kuningan, Jawa Barat geger. Dalam video tersebut, keduanya melakukan perbuatan tak senonoh hingga viral di media sosial.

Petugas Unit PPA Satreskrim Polres Kuningan yang mendapat laporan langsung melakukan penelusuran beredarnya video mesum ibu dan anak di itu. Hasilnya, petugas berhasil menangkap dua pelaku pemeran yang ada di video tersebut.

Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP I Putu Ika Prabawa mengatakan, dari hasil pemeriksaan, ibunya mengaku melakukan persetubuhan dengan anaknya sendiri. Tidak hanya itu, ibunya juga mengiming-imingi uang agar anaknya menuruti kemauanya.

“Kami masih mendalami motif yang dilakukan oleh ibu dan anak dalam video tersebut,” ucapnya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Jika terbukti melakukan tindak pidana undang undang pornografi, keduanya kenakan Pasal 34 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

(Qur'anul Hidayat)

      
