HOME NEWS NEWS

Elektabilitas RIDO Tertinggi di Pilkada Jakarta, Angkie Yudistira: Banyak Program Diapresiasi Warga

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |00:08 WIB
Elektabilitas RIDO Tertinggi di Pilkada Jakarta, Angkie Yudistira: Banyak Program Diapresiasi Warga
Juru Bicara Pasangan RIDO Angkie Yudistira. Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memiliki elektabilitas tertinggi di Pilkada Jakarta dibandingkan dua kompetitornya. Hal itu sebagaimana terekam dalam rilis sejumlah lembaga survei. 

Juru Bicara RIDO, Angkie Yudistira menyatakan, elektabilitas paslon nomor urut 1 itu tidak lepas dari program yang ditawarkan pada masa kampanye ini. 

"Ada banyak program yang mendapat apresiasi tinggi dari warga, seperti subsidi harga pangan agar masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga terjangkau, ada program pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan swasta demi memastikan semua anak usia 6-18 tahun bisa bersekolah," kata Angkie melalui pesan singkatnya, Jumat (4/10/2024). 

Wanita yang juga menjabat Bendahara Umum Partai Perindo ini melanjutkan, program RIDO lainnya berupa dokter keliling untuk menyediakan layanan kuratif kesehatan jasmani. RIDO juga punya program anggaran RW hingga Rp200 juta untuk mendorong partisipasi publik dalam membangun Jakarta. 

Lebih dari itu, RIDO juga memiliki program yang dekat dengan kaula muda. Seperti mobil curhat, Jakarta Digital Academy dan Jakarta Muda Inovatif, serta Jadi Ajudan Gubernur. 

"Mobil curhat karena topik kesehatan mental cukup mendominasi percakapan mereka, Jakarta Digital Academy dan Jakarta Muda Inovatif untuk menciptakan generasi muda yang siap bersaing di era digital dan mendorong pemuda untuk berwirausaha di bidang teknologi dan industri kreatif," ujarnya. 

"Jadi Ajudan Gubernur agar anak muda memahami proses pemerintahan dan berkontribusi dalam kebijakan publik," sambungnya. 

 

