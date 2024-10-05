Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Sebut Suami Selebgram Lampung Sudah Beberapa Kali Lakukan KDRT ke Istrinya

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |06:10 WIB
Polisi Sebut Suami Selebgram Lampung Sudah Beberapa Kali Lakukan KDRT ke Istrinya
Aditya Prayogo Suami Selebgram Lampung Anastasia Noor Widiastuti.
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Aditya Prayogo (36) suami Selebgram Lampung Anastasia Noor Widiastuti telah melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), lebih dari 1 kali terhadap sang istri. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Abdul Waras saat menggelar konferensi pers sekaligus menetapkan Aditya sebagai tersangka, pada, Jumat 4 Oktober 2024. 

"Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, kepada yang bersangkutan atau korban itu pemukulan sudah dilakukan beberapa kali. Namun, selalu dimaafkan, hingga akhirnya yang terakhir ini korban meminta untuk dilanjutkan proses hukum," ujarnya.

Abdul mengatakan, modus KDRT yang dilakukan pelaku Aditya Prayogi yakni dengan memukul dan menjambak rambut korban Anastasia.

"Modus KDRT ini yaitu pelaku (AP) memukul dan menjambak rambut korban, serta melakukan upaya paksa mengambil anak," kata dia. 

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. 

 

