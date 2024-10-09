Heroik! Bakamla RI Selamatkan 27 Penumpang Speed Boat yang Terombang-ambing di Laut saat Cuaca Ekstrem

TUAL - Sebuah kapal speed boat mengalami kecelakaan mati mesin, di Perairan Selat Nerong, Maluku Tenggara. Bakamla RI melalui Stasiun Bakamla Tual yang menerima informasi dari Kepala Pos SAR Tual langsung melakukan evakuasi.

Kronologinya bermula saat speed boat yang mengangkut sebanyak 27 orang tersebut berangkat dari Mataholat hendak menuju Pelabuhan Watedek, Tual pada pukul 06.00 WIT. Namun setengah jam dalam perjalanan, speed boat tersebut mengalami mati mesin di Perairan Selat Nerong.

Mendengar informasi tersebut pada pukul 08.05 WIT, Kepala Stasiun Bakamla Tual Mayor Bakamla Rizal Ufer Suat, memerintahkan 5 personel KN. Catamaran 5-07 Bakamla RI untuk bergabung melaksanakan evakuasi bersama Tim SAR gabungan.

"Aksi penyelamatan di mulai pukul 09.30 WIT, dengan melibatkan beberapa unsur yakni, KN. Catamaran 5-07 milik Bakamla Tual dan Rhib milik Pos SAR Tual,"tulis keterangan Bakamlam RI yang diterima Okezone, Rabu (9/10/2024) .

Namun tidak hanya dari personel Bakamla RI dan SAR, beberapa personel lainnya ikut terlibat yakni dari Lanal Tual dan BPBD Kota Tual.

Dalam perjalanan evakuasi, Tim SAR Gabungan dihubungi oleh pihak keluarga yang menyampaikan bahwa para penumpang speed boat tersebut telah di evakuasi ke pesisir Pantai Pasar Langgur oleh speed boat milik Perusahaan Mutiara yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian.