HOME NEWS INTERNATIONAL

Update 16 Orang Tewas Akibat Badai Milton, 3 Juta Rumah dan Bisnis Hidup Gelap-gelapan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |09:56 WIB
<i>Update</i> 16 Orang Tewas Akibat Badai Milton, 3 Juta Rumah dan Bisnis Hidup Gelap-gelapan
Setidaknya 16 orang tewas setelah Badai Milton menghantam negara bagian Florida, Amerika Serikat (AS) (Foto: AP)
A
A
A

FLORIDA - Setidaknya 16 orang tewas setelah Badai Milton menghantam negara bagian Florida, Amerika Serikat (AS). Adapun lima dari kematian tersebut terjadi di St Lucie County di pantai timur, tempat belasan tornado menghantam sebelum Milton tiba pada Rabu (9/10/2024) malam.

Para pejabat setempat mengatakan kepada mitra BBC di AS, CBS News bahwa lebih banyak kematian dilaporkan di St Petersburg di Florida tengah dan di Volusia County, 50 mil (80 kilometer) dari Orlando.

Badai tersebut membawa hujan lebat hingga 18 inci (45 cm) di beberapa daerah dan telah menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang meluas di seluruh negara bagian. Tak hanya itu, badai juga telah menyebabkan sekitar tiga juta rumah dan bisnis kehilangan aliran listrik.

Gubernur Florida Ron DeSantis memperingatkan bahwa banjir masih mungkin terjadi dalam beberapa hari mendatang.

Meskipun demikian, DeSantis mengatakan apa yang dialami Florida bukanlah skenario terburuk. Dia menambahkan bahwa sekitar 80.000 orang tinggal di tempat penampungan semalaman.

"Sampai pagi ini saya tahu negara bagian telah terlibat dalam puluhan penyelamatan," katanya dalam pengarahan pada Kamis (10/10/2024).

DeSantis memperingatkan bahwa jumlah korban tewas dapat terus meningkat seiring dampak badai semakin jelas.

"Kami belum memiliki laporan yang dikonfirmasi tentang kematian lainnya di seluruh negara bagian, tetapi kami mungkin akan mengetahuinya seiring berjalannya hari," lanjutnya.

 

