HOME NEWS INTERNATIONAL

Badai Milton Porak-porandakan Florida, 10 Orang Tewas

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |05:23 WIB
Badai Milton Porak-porandakan Florida, 10 Orang Tewas
Kerusakan di Florida akibat Badai Milton (Foto: BBC/Bloomberg)
A
A
A

JAKARTA - Badai Milton menerjang Florida, negara bagian Amerika Serikat (AS), Kamis 10 Oktober 2024. Sebanyak 10 orang tewas dan menyebabkan jutaan orang kehilangan aliran listrik. Namun, badai tersebut tidak memicu bencana gelombang air laut.

Gubernur Ron DeSantis mengatakan, negara bagian tersebut telah menghindari “skenario terburuk,” meskipun ia memperingatkan bahwa kerusakan masih signifikan dan banjir masih menjadi kekhawatiran. Kawasan Teluk Tampa tampaknya terhindar dari gelombang badai yang memicu peringatan paling mengerikan, meskipun pulau-pulau penghalang di sepanjang pantai selatan kota mengalami banjir besar.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika, Alejandro Mayorkas, mengatakan pada pengarahan di Gedung Putih bahwa sejauh ini ada laporan 10 orang tewas, dan tampaknya kematian itu disebabkan oleh tornado. Setidaknya 27 angin puting beliung mendarat di Florida, katanya.

Lucie County di pantai timur Florida, serentetan tornado menewaskan lima orang, termasuk setidaknya dua orang warga lanjut usia di komunitas Spanish Lakes, kata juru bicara wilayah tersebut Erick Gill. Pada Kamis, tiang listrik beton yang patah dan truk yang terbalik di selokan menjadi bukti kekuatan angin puting beliung.

Crystal Coleman (37) dan putrinya yang berusia 17 tahun bersembunyi di kamar mandi selama badai ketika tornado mulai mengelupas atap rumahnya di Lakewood Park.

"Rasanya seperti berada di film," katanya dikutip Reuters.

"Saya merasa seperti saya akan mati."

 

