Badai Hilary Hantam California dan Meksiko, Tidak Ada WNI Jadi Korban

JAKARTA – Badai Hilary menerjang California, Amerika Serikat (AS) pada Minggu, (20/8/2023), menimbulkan banjir, menumbangkan dan menimbulkan kerusakan. Saat ini Otoritas AS telah menurunkan status Badai Hilary dari hurricane menjadi tropical storm (badai tropis).

Sedangkan di Meksiko, Badai Hilary menyebabkan satu korban meninggal dunia, penutupan Bandara Los Cabos, serta evakuasi penduduk di Kota Santa Rosalia, Baja California Sur. Otoritas Meksiko telah menurunkan status Badai Hilary menjadi Kategori 1 (paling rendah).

KBRI Mexico City dan KJRI Los Angeles terus memantau dampak Badai Hilary baik di wilayah AS maupun Meksiko. Sejauh ini, tidak ada informasi adanya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban.

“Hingga saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban Badai Hilary. Meskipun demikian, KBRI Mexico City dan KJRI LA terus memonitor dan berkoordinasi dengan Otoritas setempat dan komunitas masyarakat Indonesia, antara lain untuk antisipasi kemungkinan banjir yangg dapat terjadi,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI Judha Nugraha.

KBRI Mexico City dan KJRI LA juga telah menyampaikan imbauan kepada para WNI di wilayah terdampak untuk tetap waspada dan berhati-hati dan segera menghubungi hotline Perwakilan RI jika memerlukan bantuan.

(Rahman Asmardika)